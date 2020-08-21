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برشلونة يزيح الستار عن مساعدي كومان في «كامب نو»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع مساعدين للهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبارسا، عبر بيان على موقعه الرسمي، عن التوصل لاتفاق مع هنريك لارسون وألفريد شرودر، للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعدين لكومان. وأشار البيان الرسمي إلى أن المساعدين وقعا على عقود مع برشلونة حتى 30 يونيو 2022.

يذكر أن لارسون سبق أن مثل برشلونة من 2004 وحتى 2006، ونجح في التتويج معه بالدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

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