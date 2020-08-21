شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يحضر لاجتماع آخر مع ليونيل ميسي لإقناعه بالبقاء في «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الذي عين مؤخرا خلفا للمدرب المقال كيكي سيتين، عقد اجتماع ثاني مع ليونيل ميسي لإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني خلال فترة الميركاتو الصيفي.
ووفقا لعدة تقارير إسبانية منها موقع صحيفة «ماركا» الإسباني، فإن ميسي سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان، لمناقشة مستقبله في برشلونة. وأضاف البرنامج الإسباني، أن ميسي لا يرد على أي اتصال هاتفي، يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة. ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة، حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.
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