شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز بديلاً لدييجو كوستا في أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أتلتيكو مدريد، على اختيار المهاجم الجديد للفريق، خلال الموسم المقبل، خلفًا للإسباني دييجو كوستا. وكانت العديد من التقارير، قد زعمت أن كوستا في طريقه لمغادرة أتلتيكو مدريد، بسبب بعض التوتر في علاقته مع المدير الفني دييجو سيميوني.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، تحدث مع سيميوني، حول فرضية رحيل كوستا عن الفريق هذا الصيف، واستبداله بضم الكولومبي لويس سواريز، مهاجم واتفورد الإنجليزي المعار إلى سرقسطة الإسباني.
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد ودع دوري أبطال أوروبا في دور ربع النهائي على يد فريق لايبزيج الألماني الذي رحل عن البطولة في دور نصف النهائي بخسارته بالثلاثة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يواجه بايرن ميونيخ في النهائي اليوم.
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