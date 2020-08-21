شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو عن أداء «البافاري» في دوري الأبطال: يذكرني بمشوار إنتر ميلان عام 2010 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شبه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، بايرن ميونخ، بالفريق الذي قاد به إنتر ميلان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010. وخلال حواره مع منصة DAZN الرقمية، استعاد المدرب البرتغالي، ذكريات تتويجه الأخير باللقب الأوروبي مع إنتر على حساب بايرن في موسم 2009-2010، حينما تغلب عليه (2-0) في النهائي.

وعن ذلك، قال «حظينا بمشوار مميز، يشبه ما حققه بايرن ميونخ هذا الموسم، وذلك عبر تسجيل أهداف غزيرة، واللعب بحدة وقوة بالغة». وأشار مورينيو إلى استفادة البافاري من الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء موسم البوندسليجا في وقت مبكر، مما منحه فرصة التحضير الجيد للأدوار النهائية في لشبونة.