شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو عن أداء «البافاري» في دوري الأبطال: يذكرني بمشوار إنتر ميلان عام 2010 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شبه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، بايرن ميونخ، بالفريق الذي قاد به إنتر ميلان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010. وخلال حواره مع منصة DAZN الرقمية، استعاد المدرب البرتغالي، ذكريات تتويجه الأخير باللقب الأوروبي مع إنتر على حساب بايرن في موسم 2009-2010، حينما تغلب عليه (2-0) في النهائي.
وعن ذلك، قال «حظينا بمشوار مميز، يشبه ما حققه بايرن ميونخ هذا الموسم، وذلك عبر تسجيل أهداف غزيرة، واللعب بحدة وقوة بالغة». وأشار مورينيو إلى استفادة البافاري من الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء موسم البوندسليجا في وقت مبكر، مما منحه فرصة التحضير الجيد للأدوار النهائية في لشبونة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,025
-
تعافي
63,462
-
وفيات
5,212
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو عن أداء «البافاري» في دوري الأبطال: يذكرني بمشوار إنتر ميلان عام 2010 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.