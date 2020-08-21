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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة تعاقد فولهام مع بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020
واحدة من أكثر القصص إثارة للدهشة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الحديث عن عرض لجيرارد بيكيه، بعدما ظهر أمام الكاميرات بعد هزيمة بايرن، وقال إن هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية مهمة، واقترح أنه مستعد للرحيل إذا أراد النادي وإعطاء الفرصة للشباب. لم تكن المفاجأة أن بيكيه كان محور اهتمام الأندية، فقد كان أحد أفضل مدافعي الوسط على مدار السنوات العشر الماضية، بل المفاجأة أن العرض جاء من الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز فولهام. وزعمت التقارير أن فولهام تواصل مع وكيل بيكيه على أمل إبرام صفقة مع اللاعب، ومع ذلك فإن التقارير التي تفيد بأن فولهام عرض على المدافع عقدًا لمدة عامين بقيمة 5.5 مليون يورو لكل موسم، تم نفيه من قبل نجل مالك النادي توني خان، والذي أكد أن القصة كاذبة. ويبقى أن نرى ما يشعر به المدرب الجديد رونالد كومان تجاه الذي بنى برشلونة دفاعه حوله في السنوات الأخيرة، هل سيكون من الأفضل رحيله أم بقائه.
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