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غوريتسكا يكشف سر قوة بايرن ميونخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

قال لاعب وسط بايرن ميونخ ليون غوريتسكا إن فريقه يعيش في شيء أشبه بـ"حلقة مفرغة" من النتائج الإيجابية، الأمر الذي جعل أداء الفريق يتحسن على مدار الموسم. وفي تصريحات نشرت على صفحة الاتحاد الألماني لكرة القدم، قال اللاعب إن "الأداء الجيد يجلب الانتصارات، والانتصارات تولد الثقة، وبالانتصارات يتحسن الأداء، إن الأمر مثل التواجد في حلقة مفرغة ولكن بالعكس". وفاز بايرن في كل المباريات التي خاضها بعد فترة التوقف بسبب ، وعلى مدار العام لم يتعثر سوى مرة واحدة حين تعادل أمام لايبزيغ. وفي ، لم يعرف الفريق البافاري سوى الانتصارات منذ دور المجموعات وحتى نصف النهائي، وحال تغلب على باريس سان جيرمان في النهائي الأحد المقبل، سيصبح أول فريق يفوز بالبطولة دون أن يفرط في نقطة واحدة.


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