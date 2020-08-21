آرسنال والريال يتنافسان على ضم حسام عوار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

دخل نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات جادة مع لاعب ليون، حسام عوار، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، بعد المستوى المبهر الذى ظهر عليه اللاعب مع فريقه في الفترة الماضية. صعد فريق بايرن للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليون الفرنسي 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "خوسيه الفالادي"، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في نصف نهائي "تشامبيونزليغ"، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "آرسنال يسعى لضم حسام عوار لصفوفه بعد تألقه مع ليون، في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا في لشبونة". وكانت تقارير إسبانية، أكدت أن عوار بات الآن أقرب أكثر من أي وقت مضى، بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح المدير الرياضي لليون جونينيو، بأن كلا من موسى ديمبيلي، وحسام عوار، لديهما فرصة جيدة للرحيل عن ليون هذا الصيف، ووضع تصريح جونينيو عن عوار نصف أندية أوروبا في حالة تأهب، مع اهتمام ريال مدريد به في حال وجود احتمال للتعاقد معه، ويوفنتوس أيضاً منتبه لما يحدث للاعب خط الوسط.

