شكرا لقرائتكم الزمالك والأهلي .. فايلر يستقر على الدفع بـ3 لاعبين فى الوسط بالقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الدفع بـ3 لاعبين فى خط الوسط خلال مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

وينوى المدير الفنى الدفع بكل من، حمدى فتحى واليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب على أن يتقدم السولية فى الكرة الهجومية لزيادة القوة الهجومية للفريق.

على الصعيد ذاته، أصبح فى حكم المؤكد خروج أحمد الشيخ لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى بالجولة العشرين لبطولة الدورى وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلى لمباراة الزمالك والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر له الخامسة مساء اليوم.

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قمة الكرة المصرية غداً جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلى كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

فى الأهلى رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة"، فالفريق يعانى من لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة، وفى مقدمتهم محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبى، ومعه أحمد الشيخ بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى، فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.