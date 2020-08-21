شكرا لقرائتكم 20 لاعبا في قائمة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر غد، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، وأخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، الجهاز الإدارى لطلائع الجيش بقيادة العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ويسرى عرفان المدير الإدارى بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل

وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومصطفى محمود وعاصم صلاح وعلي الفيل وخالد سطوحي وأحمد سامي ومحمد ناصف وأبو المجد بوشا ومحمد أشرف روقة وعمار حمدى وأحمد داوودا وفرانك ستيفن وكيفين موهيري ومحمد شحاتة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال وأحمد كابوريا وعمرو السيسي".

وتم استبعاد محمد شعبان حارس المرمى لأسباب فنية ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا للإيقاف ومحمد جمال بيبو وحسام باولو وأحمد علاء للإصابة.

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حيث يغيب مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز، وكذلك عبد الرحمن زولا بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث، بالإضافة لمحمد جمال بيبو الذى يؤدى برنامجا تأهيليا، وكذلك أحمد علاء مدافع الفريق الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.

ويواصل حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مواجهة طنطا المقبلة بسبب استمرار معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال حادث السيارة أثناء سفره للإسماعيلية لحضور حفل زفاف زميله أحمد هانى وتسبب فى تهشم سيارته، وغاب باولو عن مواجهة بيراميدز الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، فيما يواصل الجهاز الطبى تجهيزه للمباريات المقبلة.

وتعادل طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العشرين للدورى مساء الأحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة فى المركز الثالث بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة فى المركز الرابع عشر للمسابقة.

وتقدم طلائع الجيش بهدفين دون مقابل عن طريق ناصر منسى وأحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقتين الثانية و30 من الشوط الأول، بينما أضاع عبد الله السعيد صانع العاب بيراميدز ركلة جزاء لفريقه فى الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعدما سدد كرة ضعيفة فى وسط المرمى تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بكفاءة، بينما نجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 72 لتصبح النتيجة تقدم الفريق العسكرى بهدفين مقابل هدف، وتعادل بيراميدز عن طريق التونسى عمر العيونى الذى استغل دربكة داخل منطقة جزاء الطلائع ويطلق قذيفة سكنت مرمى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .