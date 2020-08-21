شكرا لقرائتكم إنبي يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية علي وصبري في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الانتاج الحربى وإنبى بتقدم الفريق البترولى بهدفين نيفين في المباراة التي تجمعهما على ستاد الاهلى والسلام فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام

سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 .

سجل رامى صبرى هدفه من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 احتسبها فى البداية الحكم أحمد العدوى وتقدم لتسديدها محمد شريف مهاجم إنبى، ولكن عامر عامر حارس الإنتاج تصدى لها قبل أن يقرر الحكم اللجوء لتقنية الفار بداعى تقدم عامر عامر أثناء تسديد الركلة ليسجلها رامى صبرى بنجاح ليسجل هدفه الخامس مع الفريق البترولى هذا الموسم وسط اعتراضات قوية من الجهاز الفنى للانتاج الحربى .

وواصل الانتاج الحربى تراجعه ليضيف أحمد على الهدف الثانى لانبى والأول له مع الفريق البترولى ، وأجرى مختار مختار التغيير الاول بخروج غنام محمد ونزول معاذ الحناوى.

وأشهر العدوى البطاقة الصفراء مرتين فى الشوط الاول من نصيب محمد بازوكا لاعب الانتاج وحميد مأو لاعب انبى.

وبدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :"عامر عامر ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد فييرا وغنام محمد وإبراهيم عبد الخالق وموسى دياورا ومحمد رجب وأحمد عفيفى".

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فيما تضم دكة البدلاء كل من :"على فتحى ومعاذ الحناوى وباسم مرسى وأحمد يحيى وأحمد مجدى وأمادو نياس ومصطفى الجمل وعلاء سلامة وكريم لالا".

فى المقابل بدأ حلمى طولان المدير الفنى لإنبى اللقاء بتشكيل مكون من :" محمود جاد- رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد -عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال -محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على".

البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى

ويدخل الإنتاج مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية، بينما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وتاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 5 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 15هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 بمواجهة الدور الأول لدورى هذا الموسم .