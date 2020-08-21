شكرا لقرائتكم الإنتاج يهاجم إنبى بأحمد عفيفى والفريق البترولى يتسلح بمحمد شريف وأحمد على ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تشكيل فريقه لمواجهة انبى بعد قليل على ستاد السلام فى افتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وضم التشكيل كلا من: "عامر عامر وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وإبراهيم عبد الخالق وغنام محمد ومحمد رجب وموسى دياورا وأحمد عفيفى ومحمد فييرا"

فى المقابل أعلن حلمى طولان المدير ألفنى لإنبى تشكيل لاعبيه لمواجهة الانتاج وضم كلا من :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد

خط الوسط :عبد الرحمن عامر- حميد ماو- زياد كمال

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خط الهجوم: محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على

البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غالى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى

يدخل الإنتاج مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل ألفريق البترولى مع سموحة سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.