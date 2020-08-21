شكرا لقرائتكم غوميز يعتذر لجمهور أهلي جدة عن منشور "إنستغرام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، اعتذاره إلى جماهير نادي أهلي جدة عما نشره في حسابه الرسمي على "إنستغرام" قبل لقاء الفريقين، يوم الخميس.

وتلقى الهلال المتصدر خسارته الثانية في منافسات الدوري أمام أهلي جدة يوم الخميس بنتيجة 2-1 ليتقلص الفارق بينه وبين النصر إلى 6 نقاط مع بقاء 4 جولات على نهاية المسابقة.

Advertisements

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: أعتذر إلى جماهير نادي الأهلي عما بدر مني، أنا آخر شخص يمكن أن أقلل من احترامي إلى كيان أو نادٍ آخر، وأقدم اعتذاري عما حدث، وجاء ذلك لأنني لا أعرف اللغة العربية وعلي أن أتعلم.

وحول سقوطه في بداية المباراة، ذكر: شعرت بضيق بسبب ارتفاع الحرارة في الملعب، وأنا بأفضل حال وأكملت المباراة.

وبخصوص الهزيمة أمام الأهلي، أبان: الفرق التي في المقدمة تمر بصعوبات، مثل ما حدث مع يوفنتوس الإيطالي الذي تعثر في مبارياته الأخيرة قبل تحقيق لقب الدوري، نحن أخطأنا أمام الأهلي ولم نكن في يومنا.