وزير الرياضة يوجه رسالة هامة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة.. وأون سبورت تعلن عودة مدحت شلبي للتعليق على المباراة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة، والتي يتابعها الملايين في مصر والدول العربية؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبي الكرة المصرية، وهو الأمر الذى يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري، مساء غد السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة أن تعكس المباراة حالة الاستقرار التي تشهدها منظومة الرياضة المصرية في شتي المجالات، لاسيما في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضة بوجه عام، وتبنيه ورعاية الرئيس للعديد من المبادرات الرياضية والتي كان أخرها مبادرة “دراجتك صحتك”، الأمر الذى يضع على عاتق المنظومة الرياضية المصريه مسؤلية كبيرة فى العمل على الوصول بها إلى المستويات العالمية في شتي مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع ظهور كافة مناسباتها ومنافساتها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي، على متابعة الحكومة المصرية لمجالات الرياضة كما شهدنا مؤخراً خلال فعاليات المهرجان الرياضى بالعلمين، وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على توجيه رسائل للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة خلال حياتنا اليومية.

مدخت شلبي يعود للتعليق

أعلنت مجموعة قنوات “أون تايم سبورتس” أسماء معلقي لقاء القمة، الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري مساء غد السبت.

وحددت القناة كلا من مدحت شلبي وبلال علام للتعليق عبر قناة “أون تايم سبورتس”، كما حددت كلا من أيمن الكاشف وحاتم بطيشة للتعليق عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”.