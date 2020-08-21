شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يغني لعمرو دياب على أنغام " يا مالك قلبي بالهوا" بحضور تريزيجيه..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حسن تريزيجية، صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعه بزميله فى الفريق الإنجليزي أحمد المحمدي خلال قيامه بالغناء للفنان عمرو دياب، بأغنية "يا مالك قلبي بالهوا"، وبدا تريزجية متأثراً بطريقة غناء المحمدي، واستقر محمود تريزيجيه، على الاستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل وإغلاق باب الرحيل بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية على مدار الفترة الماضية وتحديدا من أندية كبرى بالدورى التركى.

ونجح أستون فيلا فى البقاء بصعوبة الموسم المقبل فى البريميرليج، بعدما أنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقى بورنموث وواتفورد اللذين هبطا لدورى الدرجة الأولى بجانب فريق نورويتش سيتى صاحب المركز العشرين والأخير.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمود تريزيجيه قرر البقاء ضمن صفوف أستون فيلا لمواصلة التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الذى يحظى بشعبية واسعة بين عشاق كرة القدم بمختلف أنحاء العالم، عكس الدورى التركي، فضلا عن تمسك أستون فيلا باللاعب المصرى بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها فى المباريات الأخيرة للفريق ومساهمته في بقاء "الفيلانز" بدوري الأضواء.

Advertisements

كانت تقارير قد أشارت أن عدد من أندية تركيا يأتي على رأسها جالطة سراي وفناربخشة تواصلا مع ويليام دافيلا وكيل محمود حسن تريزيجيه لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض من جانب تريزيجيه.

أبلغ دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، إدارة النادي بتمسكه بخدمات محمود تريزيجيه وعدم الموافقة على رحيله للدوري التركي مهما كانت الإغراءات، موضحاً أنه يراهن على اللاعب المصرى أن يكون الرجل الأول داخل الفريق بالموسم الجديد فى ظل اقتراب رحيل جاك جريليتش قائد "الفيلانز".