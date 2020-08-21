شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جنى الكيلانى لاعبة سلة سموحة: بحب الفاهيتا ومنى زكى والهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جنى الكيلانى لاعبة سلة سموحة، والتى شاركت فى الكثير من البطولات فكان معها الحوار التالى..



جنى الكيلانى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، بحب ارسم جدا، من وأنا صغيرة ولما كبرت استمرت الموهبة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفاهيتا والحلويات، بعملهم بطريقة مميزة ومختلفة بشهادة اللى بيتذوقهم من أيدى.



جنى لاعبة سموحة

من نجمك المفضل؟

فى مصر أحمد عزب وميدو، ومن الـ nba كيرى

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب بحب كل أغانى الهضبة القديمة والجديدة.



لاعبة السلة

Advertisements

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

ممثلة أو مطربة ، الاثنين كان نفسى أكون حاجة منهم

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل و اكمل طريقى ، وكأنى مش سامعة أي حاجة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى، رقيقة وحلوة ومختلفة فى نفسها.



لاعبة سلة سموحة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا، لأنه أسهل فى الحركة.



جنى على البحر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لا في الوقت الحالي مش مركزة في الموضوع ده بس مش مهم رياضى أو لأ المهم يكون شخص مناسب

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض طبعا، الرياضة هي حياتى.