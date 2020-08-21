شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتقدم لإنبى فى شباك الإنتاج الحربى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رامى صبرى مدافع إنبى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك الإنتاج الحربى باللقاء المقام حالياً على استاد السلام فى افتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، سجل رامى صبرى هدفه من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 احتسبها فى البداية الحكم أحمد العدوى وتقدم لتسديدها محمد شريف مهاجم إنبى، ولكن عامر عامر حارس الإنتاج تصدى لها قبل أن يقرر الحكم اللجوء لتقنية الفار بداعى تقدم عامر عامر أثناء تسديد الركلة ليسجلها رامى صبرى بنجاح.

وبدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :"عامر عامر ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد فييرا وغنام محمد وإبراهيم عبد الخالق وموسى دياورا ومحمد رجب وأحمد عفيفى".

فيما تضم دكة البدلاء كل من :"على فتحى ومعاذ الحناوى وباسم مرسى وأحمد يحيى وأحمد مجدى وأمادو نياس ومصطفى الجمل وعلاء سلامة وكريم لالا".

فى المقابل بدأ حلمى طولان المدير الفنى لإنبى اللقاء بتشكيل مكون من :" محمود جاد- رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد -عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال -محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على".

البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى

*ترتيب الإنتاج الحربى وإنبى فى جدول الدوري

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يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وانبى

تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 5 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 15هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 بمواجهة الدور الأول لدورى هذا الموسم .

*صدام أهلاوى زملكاوى بحثاً عن المنطقة الدافئة

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط بعد عودة المسابقة مؤكداً أن الفريق يسير بخطى جيدة فلقد تعادل مع الاهلى 1-1 ثم خسر من المقاولون وكانت له ركلة جزاء صحيحة تم تجاهلها من الحكم محمود البنا ، ويغيب عن الإنتاج في مباراة اليوم محمد عادل بسبب الإيقاف.

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه أهمية الفوز على الإنتاج لتقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة بما يعنى أن الفوز سوف يدفع الفريق البترولى لمراكز متقدمة بسباق جدول الدوري.