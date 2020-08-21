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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد الشيخ خارج قائمة الأهلي فى مباراة الزمالك بسبب "الكاحل"، وطارق العشرى يعلن نتيجة مسحة كورونا لفريق المصرى قبل مواجهة المقاصة.

أحمد الشيخ خارج قائمة الأهلي فى مباراة الزمالك بسبب "الكاحل"

أصبح فى حكم المؤكد خروج أحمد الشيخ لاعب الأهلي من قائمة فريقه لمباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى بالجولة العشرين لبطولة الدوري وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر له الخامسة مساء اليوم.

طارق العشرى يعلن نتيجة مسحة كورونا لفريق المصرى قبل مواجهة المقاصة

كشف طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى عن سلبية المسحة التى خضع لها قبل لقاء المقاصة المقرر له غدا السبت فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قياس حرارة إجباري قبل قمة الزمالك والأهلي

منح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تعليمات للمراقب الطبى بضرورة إجراء قياس حرارة لأى فرد يتواجد فى مباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها التاسعة مساء غد فى الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 / 2020 ، للاطمئنان عليهم من فيروس كورونا.

اتحاد الكرة يطالب استاد القاهرة بسماعات تشجيع لتعويض غياب الجمهور فى القمة

طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من مسئولى استاد القاهرة وجود السماعات الخاصة بالتشجيع خلال مباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها التاسعة مساء غد فى الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020 ، لتعويض غياب الجماهير عن المدرجات بسبب فيروس كورونا.

آخر إنذار.. الزمالك يمنح الرجاء أسبوعا لحسم مصير أحداد قبل اللجوء للفيفا

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وجهت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى منصور، خطاباً أخيراً لنادى الرجاء المغربى، بشكل رسمى، خلال الساعات الماضية، لحسم مصير المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المُعار إلى صفوف النادى المغربى، فى مهلة مدتها أسبوع تبدأ من اليوم، الجمعة، وتضمن الخطاب منح إدارة الزمالك مهلة للرجاء بخيارين، الأول يتمثل فى تفعيل بند شراء اللاعب والثانى حال عدم تفعيل بند الشراء منح اللاعب إخلاء طرف وإعادته لقلعة ميت عقبة.

بيراميدز يدخل سباق ضم محمد إبراهيم بعد تألقه مع المقاصة

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات شفهية لضم محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة تمهيداً لضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم بعد تألقه اللافت مع الفريق الفيومي منذ استئناف النشاط الكروي وعودة بطولة الدوري العام.

40 ألف دولار تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لمباراة القمة

كشف مصدر باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا السبت فى الأسبوع الـ21 بالدورى، تصل إلى 40 ألف دولار، وليس 25 ألف دولار كما كان الحال فى المواسم السابقة، وأوضح المصدر أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة.