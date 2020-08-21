شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: حسم مصير رحلة فخر الدين بن يوسف وكادو مع الدراويش خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للنادى الإسماعيلى، أن ناديه سيحسم مصير الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال السلحدار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حتى اللحظة الراهنة لم تتضح فرص عودة فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو للقاهرة من عدمه، نتشاور بشأن مصير عودة الثنائى، سواء بإقرار عودتهما وتحديد الموعد أو إنهاء العلاقة مع اللاعبين، لاسيما أن تعاقدهما مع النادى على سبيل الإعارة لستة أشهر فقط".

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو من بلادهما حتى الآن .

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر ، ولايزال المهاجم متواجداً فى تونس وسط أنباء عن تلقيه عروض مغرية للإنضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

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وأصبحت رحلة الاوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى مع ناديه أقرب للإنفصال بسبب استمرار تعليق رحلات الطيران بدولة أوغندا حيث يتواجد اللاعب هناك منذ مارس الماضى في أعقاب تعليق النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولايزال ملف عودته غامضاً لاسيما مع عودة مسابقة الدوري ، وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ إنضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدوري بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.