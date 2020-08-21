شكرا لقرائتكم خبر عن ضيق الوقت يمنع طاقم حكام القمة من زيارة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب ضيق الوقت ووصول طاقم الحكام الكرواتي إلى القاهرة فى الخامسة صباح اليوم فى عدم زيارة المناطق الأثرية، وتحديدا الأهرامات، خاصة أن مباراة الزمالك والأهلى ستقام فى التاسعة مساء غد السبت بالجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام لم يطلب حتى الآن زيارة أى من الأماكن بسبب ضيق الوقت وتم تخصيص نائب رئيس العلاقات العامة شريف عبد العزيز وكان فى استقبالهم بالمطار وملازمتهم لحين السفر الأحد وتلبية أى طلبات للحكام.

-موعد مباراة الاهلي والزمالك :

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف اهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

-ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

-التشكيل المتوقع للأهلى

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من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

غيابات الزمالك أمام الأهلى

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

غيابات الأهلى عن مواجهة الزمالك

يمر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.