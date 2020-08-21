شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ خارج قائمة الأهلي فى مباراة الزمالك بسبب "الكاحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فى حكم المؤكد خروج أحمد الشيخ لاعب الأهلي من قائمة فريقه لمباراة الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أسوان التى أقيمت الاثنين الماضى بالجولة العشرين لبطولة الدوري وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، وغادر اللاعب للإصابة فى كاحل القدم، ولم يتدرب الشيخ مع الفريق يومى الأربعاء والخميس الماضيين بسبب هذه الإصابة واكتفى بخوض برنامج تأهيلى فى صالة الجيم ليبتعد بنسبة كبيرة عن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك والتى سيتم إعلانها عقب مران اليوم المقرر له الخامسة مساء اليوم.

قمة الكرة المصرية غداً جعلتها محط اهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية لأنها ستُحدد ملامح بطل الدورى بنسبة كبيرة، فالفوز سيُقرّب الأهلي كثيراً من التتويج بالمسابقة المحلية للمرة الـ42 لبطولة الدورى، أما فوز الزمالك فيُجدد حظوظ الأبيض الضئيلة فى استعادة درع الدورى، ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

فى الأهلي رفع السويسرى رينيه فايلر شعار "قادرون على مواجهات الظروف الصعبة"، فالفريق يعانى من لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة، وفى مقدمتهم محمود متولى الذي أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبى ،ومعه أحمد الشيخ بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى، فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.