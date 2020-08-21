شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن تقنية الفار: ساهمت فى عودة الحقوق لأصحابها.. وعيب واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

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وعن مباراة القمة والتى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، قال محمد عادل إن القمة دائماً خارج التوقعات وليس معنى أن الأهلى متصدر للجدول أنه الأقرب للفوز أو أن الزمالك مكتمل الصفوف فهذا يمنحه الأفضلية ولكن الأفضل يوم المباراة هو من سيكون أقرب للفوز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أسوان فى إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروى وتعادلا فى اللقائين بهدف لمثله.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة، فازوا فى 11لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا خمس مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 17 آخرين.