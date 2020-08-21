شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإنتاج الحربى وإنبى لمواجهة الجولة 21 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تشكيل فريقه لمواجهة إنبى بعد قليل باستاد السلام فى افتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، وضم التشكيل كلا من: "عامر عامر وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وإبراهيم عبد الخالق وغنام محمد ومحمد رجب وموسى ديأورا وأحمد عفيفى ومحمد فييرا".

وفى المقابل أعلن حلمى طولان، المدير الفنى، لإنبى تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج وضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد

خط الوسط :عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال خط الهجوم: محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على Advertisements البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى

ويدخل الإنتاج مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقأولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تعادل ألفريق البترولى مع سموحة سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

وطالب مختار مختار المدير ألفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط بعد عودة المسابقة مؤكداً أن ألفريق يسير بخطى جيدة فلقد تعادل مع الاهلى 1-1 ثم خسر من المقأولون وكانت له ركلة جزاء صحيحة تم تجاهلها من الحكم محمود البنا ، ويغيب عن الإنتاج فى مباراة اليوم محمد عادل بسبب الإيقاف.

فى المقابل شدد حلمى طولان المدير ألفنى لإنبى على لاعبيه أهمية ألفوز على الإنتاج لتقارب نقاط ألفريقين فى جدول المسابقة بما يعنى أن ألفوز سوف يدفع ألفريق البترولى لمراكز متقدمة بسباق جدول الدوري.