22 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا للمصرى.. وشفاء مصابى الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.
وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم و أحمد مرشوح و أحمد صبيحة ومحمد مسعد و شميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.
وفي سياق آخر أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
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