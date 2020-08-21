شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا للمصرى.. وشفاء مصابى الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمباراة المصرى المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم و أحمد مرشوح و أحمد صبيحة ومحمد مسعد و شميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.

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وفي سياق آخر أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.