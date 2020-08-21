شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى قائمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، قائمة أغلى 11 لاعباً فى الأهلى والزمالك قبل القمة المرتقبة بين الفريقين، حيث يتجدد لقاء المتعة والتشويق فى الإيجبشين ليج عندما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك بمسابقة الدورى العام فى إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مواجهة طال انتظارها بالدورى بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلى فائزاً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل فى جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلى والزمالك اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوى فى لقاء مهم قبل المشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

وعلى أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، فى التاسعة مساءً السبت، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

قائمة أغلى اللاعبين شهدت تغيراً ملحوظاً بعدما كان الأهلى يتفوق على الزمالك فى الفترات السابقة لوجود رمضان صبحى، إلا أنه بعد رحيل العفيجى عن القلعة الجمراء، تربع الزمالك على قمة القائمة الذهبية، وجاءت أغلى 10 أسماء تستعد للمباراة المرتقبة، وفقاً لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت" كالتالى:

ـ فرجانى ساسى: 37 مليون جنيه

ـ محمد الشناوى: 31 مليون جنيه و900 ألف

ـ علي معلول: 23 مليونا و900 ألف جنيه

ـ طارق حامد: 22 مليون ونصف جنيه

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ـ محمد مجدى قفشة: 22 مليون ونصف جنيه

ـ عمرو السولية: 22 مليون ونصف جنيه

ـ جونيور آجاى: 22 مليون ونصف جنيه

ـ محمود علاء: 17 مليون و800 ألف جنيه

ـ أيمن أشرف: 17 مليون و800 ألف جنيه

ـ يوسف أوباما: 17 مليون و800 ألف جنيه

ـ مصطفى محمد: 17 مليون و800 ألف جنيه