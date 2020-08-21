شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التعادل كلمة السر فى مواجهات الإنتاج الحربى وإنبى قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره إنبى فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، باستاد السلام فى افتتاح الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية، بينما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً فى نفس الجولة.

*ترتيب الإنتاج الحربى وإنبى فى جدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وانبى

تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 5 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 15هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد رجب فى 17 أكتوبر 2019 بمواجهة الدور الأول لدورى هذا الموسم .

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*صدام أهلاوى زملكاوى بحثاً عن المنطقة الدافئة

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق أول ثلاثة نقاط بعد عودة المسابقة مؤكداً أن الفريق يسير بخطى جيدة فلقد تعادل مع الاهلى 1-1 ثم خسر من المقاولون وكانت له ركلة جزاء صحيحة تم تجاهلها من الحكم محمود البنا ، ويغيب عن الإنتاج في مباراة اليوم محمد عادل بسبب الإيقاف.

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه أهمية الفوز على الإنتاج لتقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة بما يعنى أن الفوز سوف يدفع الفريق البترولى لمراكز متقدمة بسباق جدول الدوري.

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام انبى مكون من :" أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى إمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمود جاد وعلى فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد وعبد الرحمن عامر وحميد ماو وزياد كمال ومحمد شريف وفيستون وأحمد على".