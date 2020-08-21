شكرا لقرائتكم خبر عن كرة السرعة تطبق الإجراءات الاحترازية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار عودة النشاط الرياضى فى مصر بعد توقف دام طويلًا بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأ الاتحاد المصرى لكرة السرعة أول نشاطاته بانطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار، بالملاعب المفتوحة بنادى القاهرة، وقالت شرين متولي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السرعة، إنه تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية، سواءً على اللاعبين والحكام والإداريين، استنادًا على الأكواد الطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة كود 2 وكود 3.

تأتى تلك الجهود حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، كما يتم تدعيم كل تلك الجهود دعمًا كاملًا مقدمًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين والذي حرص على توفير كافية الاحتياجات المطلوبة لإنجاح تلك البطولة.