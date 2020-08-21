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كرة السرعة تطبق الإجراءات الاحترازية فى بطولة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار عودة النشاط الرياضى فى مصر بعد توقف دام طويلًا بسبب ، بدأ الاتحاد المصرى لكرة السرعة أول نشاطاته بانطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار، بالملاعب المفتوحة بنادى القاهرة، وقالت شرين متولي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السرعة، إنه تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية، سواءً على اللاعبين والحكام والإداريين، استنادًا على الأكواد الطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة كود 2 وكود 3. 

تأتى تلك الجهود حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، كما يتم تدعيم كل تلك الجهود دعمًا كاملًا مقدمًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين والذي حرص على توفير كافية الاحتياجات المطلوبة لإنجاح تلك البطولة.

وكانت وزارة قد أعلنت تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..

كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية ومراكز الشباب

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كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية

كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى

كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم

 

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