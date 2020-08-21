شكرا لقرائتكم خبر عن كرة السرعة تطبق الإجراءات الاحترازية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار عودة النشاط الرياضى فى مصر بعد توقف دام طويلًا بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأ الاتحاد المصرى لكرة السرعة أول نشاطاته بانطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار، بالملاعب المفتوحة بنادى القاهرة، وقالت شرين متولي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السرعة، إنه تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية، سواءً على اللاعبين والحكام والإداريين، استنادًا على الأكواد الطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة كود 2 وكود 3.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.
وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..
كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب
كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية
كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى
كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية
كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم
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