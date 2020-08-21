شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات كأس مصر رجال وسيدات بسبب البث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل مواعيد عدد من مباريات كأس مصر رجال وسيدات لإتاحة الفرصة من أجل بث المباريات تلفزيونيًا على الهواء مباشرًة، وأخطرت اللجنة صباح اليوم، الجمعة، الأندية فى خطاب رسمى بالمواعيد الجديدة للمباريات المقرر أن تقام على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
أما في بطولة كأس مصر للرجال، فمن المقرر أن تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في نصف النهائي في تمام الساعة السادسة مساءً ومباراة سبورتنج والأهلي في نفس الدور الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 23 أغسطس الجاري، على أن تقام مباراتي الثالث والرابع ونهائي الكأس في نفس المواعيد يوم الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.
تمكن فريق النادي الأهلي للناشئين تحت 20 سنة من تحقيق لقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2019/2020 بعد الفوز على نظيره الجزيرة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 55-44 ، وأقيمت مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي والجزيرة والأوليمبي والشمس.
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