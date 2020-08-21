شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مباريات كأس مصر رجال وسيدات بسبب البث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل مواعيد عدد من مباريات كأس مصر رجال وسيدات لإتاحة الفرصة من أجل بث المباريات تلفزيونيًا على الهواء مباشرًة، وأخطرت اللجنة صباح اليوم، الجمعة، الأندية فى خطاب رسمى بالمواعيد الجديدة للمباريات المقرر أن تقام على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وفي بطولة كأس مصر للسيدات، تقرر إقامة مباراة نصف النهائي بين سبورتنج وهليوبولس في الخامسة والنصف عصرًا وسموحة والجزيرة في نفس الدور في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 22 أغسطس الجاري، بينما تقام مباريات الثالث والرابع في تمام الساعة الرابعة ومباراة النهائي في السادسة مساء الاثنين 24 من الشهر نفسه.

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أما في بطولة كأس مصر للرجال، فمن المقرر أن تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندري في نصف النهائي في تمام الساعة السادسة مساءً ومباراة سبورتنج والأهلي في نفس الدور الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 23 أغسطس الجاري، على أن تقام مباراتي الثالث والرابع ونهائي الكأس في نفس المواعيد يوم الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.