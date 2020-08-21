شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ينعى حمادى العقربى: وداعاً ساحر الأجيال ورمز الكرة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، حمادى العقربى نجم الصفاقسى التونسى ومنتخب نسور قرطاج الذى وافته المنية منذ لحظات، ونشر معلول عبر حسابه على إنستجرام صورة للنجم الراحل وعلق قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة ساحر الأجيال ورمز من رموز الكرة التونسية والنادى الرياضى الصفاقسي حمادى العقربي. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

العقربي هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الصفاقسي والمنتخب التونسي، فاز مع النادي الصفاقسي بالبطولة التونسية أعوام 1978 و1981 و1983، ويلقب بساحر الجيلين كما لعب مع النادى الصفاقسي سنة 1970 وساهم معه في تحقيق العديد من البطولات واحترف مع النصر السعودي عقب نهائيات كأس العالم 1978.

من ناحية أخرى، تنطلق مباراة الاهلي والزمالك فى التاسعة مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولى، مع اختلاف أهداف كل من الفريقين الأحمر والأبيض، حيث يسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلى والزمالك في جدول الدورى

يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

التشكيل المتوقع للأهلى

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من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

التشكيل المتوقع للزمالك

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

غيابات الزمالك أمام الاهلى

يفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.