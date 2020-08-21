شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، نفسها على سطح الأحداث الكروية فى مصر لرغبة الفريقين فى الفوز، باعتبار أن القمة دائماً ما تُمثل بطولة خاصة، ويفقد قطبا الكرة المصرية غداً أكثر من لاعب مؤثر وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالى:

س: ما هى الإصابات الموجودة فى معسكر الأهلى قبل القمة؟

ج: يعانى الأهلى من غيابات كثيرة للإصابة، أمثال محمود متولى الذى أجرى مساء أمس الأول، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبى فى القاهرة، بجانب أحمد الشيخ الذى يُعانى من كدمة فى الكاحل ومعهما إصابات قديمة تتمثل فى محمد محمود وكريم نيدفيد بجانب حسين الشحات الذى يغيب عن الفريق منذ فترة لأجراء عملية "فتاق".

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س: هل هناك غيابات أخرى فى الأهلي؟

ج: نعم.. فالفريق سيغيب عنه أيضاً، محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بجانب الثلاثى، شريف إكرامى ورمضان صبحى وحسام عاشور الذى انتهت علاقته بالأهلى مؤخراً.

س: ماذا عن الإصابات فى فريق الزمالك؟

ج: يفقد الزمالك جهود محمد حسن للإصابة

س: وماذا عن غيابات الزمالك للإيقاف؟

ج: عبد الله جمعة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إف سى مصر الأخيرة، والثنائى شيكابالا وإمام عاشور للإيقاف بسبب أحداث السوبر المحلى.