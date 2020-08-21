شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث ترتيبات حفل قرعة مونديال اليد مع اللجنة المنظمة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حالة التناغم والتجانس بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لليد أبرز عوامل نجاح البطولة".. هكذا قال أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة خلال الجلسة التى عقدها مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة 13-31 يناير المقبل، بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، وحسين لبيب مدير البطولة، ومسئولي شركة بريزنتيشن وتذكرتى.

تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بحفل قرعة المونديال المقرر إقامته فى 5 سبتمبر المقبل أمام سفح الأهرامات، بحضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومسئولي المنتخبات المشاركة فى المونديال.

وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول البرنامج الشامل لفعاليات حفل القرعة، بدءاً من وصول السادة الضيوف، ومراسم استقبالهم، وفقرات الحفل، وإخراجه بشكل كامل بصورة تعكس قدرة مصر التنظيمية للبطولات الدولية الكبري.

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كما تم الاتفاق على التصور المقدم للمكان المحدد لاستضافة مراسم القرعة بأحد الفنادق مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق التام مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي.

وأكد وزير الشباب والرياضة وجود حالة من التناغم والتجانس بين جميع الأطراف، والتنسيق الدوري بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة المحلية، من أجل تحقيق النجاح للبطولة، والخروج بها فى أفضل صورة على المستوي المطلوب وبما يليق بمكانة وقدرة مصر التنظيمية، وكهدف موحد لجميع الأطراف.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة معاينة موقع مراسم القرعة الأيام القادمة، والبدء فى كافة الأعمال المطلوبة فى إطار السعي الحثيث نحو إخراج الحفل على الوجه المطلوب، مثنياً على التجانس التنظيمي والفني والإداري المتبع بين الجميع، والذى يعد حجر الزاوية فى نجاح البطولة التى يشارك بها ولأول مرة 32 منتخباً من مختلف دول العالم.