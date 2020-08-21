شكرا لقرائتكم خبر عن سبب يجبر المقاصة على بيع محمد إبراهيم للأهلى دون مغالاة مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم محمد إبراهيم، نجم مصر المقاصة، مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة. وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

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ويجد الأهلى منافسة حاليا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد.

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك، وقاد محمد إبراهيم المقاصة للفوز على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الـ20 من الدور المصري.

وفى وقت سابق، علق محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على أنباء اقتراب انتقال إلى الأهلى خلال الفترة القادمة.

قال إبراهيم فى تصريحات تلفزيونية: "تركيزى فقط حاليا مع مصر المقاصة وفريقى نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادى وكل تركيزى منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر فى أى شئ آخر وأسعى للانضمام لمنتخب مصر".

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أكد إبراهيم أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق كان نقطة فارقة على المستوى النفسى بالنسبة لفريقه الأمر الذى انعكس على المستوى الفنى لجميع اللاعبين.

وأضاف، "واجهنا سوء حظ غير طبيعى فى الدور الأول، وخسرنا نقاط عديدة فى مباريات كنا نستحق فيها المكسب، وكابتن إيهاب جلال فرق نفسياً بشكل كبير مع جميع لاعبى الفريق، وأعاد الثقة لأنفسنا".

تابع: "أحاول أن أفيد الفريق وأفكر دائما بشكل كبير أن أستخدم إمكانياتى وأوظفها لخدمة الفريق على المستوى الهجومى وكابتن إيهاب جلال منح لى الحرية كاملة وهذا أعطانى الثقة فى الملعب".