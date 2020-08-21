شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطالب بتخفيف الأعباء المالية فى الكشف الطبى على لاعبى الحافز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد التايكوندو مسئولى وزارة الشباب والرياضة لتخفيف العبء المالى، بشأن الكشف الطبى، المطلوب من اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت وفوق 17 سنة، والمستحق عنها درجات الحافز الرياضى، نظرا لارتفاع تكلفة عمل المسحات التشخيصية للاعبين واللجان المنظمة، وطلب إيجاد حلول طبية بديلة للتخفيف على اللاعبين.

وتقام بطولة الجمهورية للفئة تحت وفوق 17 سنة في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجارى، بصالة طلائع الجيش، ويوفر اتحاد التايكوندو واقى الصدر وواقى الرأس على أن يوفر اللاعب أو النادى واقى اليد والساق والأسنان إجباريا على أن تكون الأدوات معتمدة طبقا لوائح الاتحاد الدولى، ويجب أن يكون النادى واللاعب والمدرب مسددين لآخر اشتراك سنوي بالاتحاد.

كان إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، كشف عن الخسائر التى تعرض لها الاتحاد من تنظيم بطولة الجمهورية للحافز الرياضى، فعندما تم إعداد الميزانية التقديرية الأولى لبطولة الجمهورية للتايكوندو وجدنا أن الاتحاد يخسر أكثر من نصف مليون جنيه، فى ظل الإجراءات التعقيمية .

يذكر أن هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو احتفلت بزفافها الأسبوع الماضى ، على اللاعب عبد الرحمن فايد لاعب الكرة الطائرة ، و التي قد تأهلت الى الاولمبياد ضمن 4 لاعبين اولمبيين ، و اثنان بارالمبين .