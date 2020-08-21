القباني لمصراوي: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وهذه أسلحة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الدوري شبه محسوم ولن يتمكن الفريق الأبيض من الفوز به، مشيرا إلى أنه يجب استغلال المباريات المقبلة من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القباني في تصريحات ليلا كورة: "مباراة القمة لن تكون سهلة على الزمالك بالمرة، لنتحدث بصراحة الزمالك لن يفوز بالدوري، ولكن عليه الفوز بكل المواجهات المقبلة من أجل المشاركة بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "من الوارد أن تتأثر المباراة بفترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، أتمنى أن تكون المباريات السابقة لها دور في ظهور الزمالك والأهلي بشكل طيب".

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وتابع: "الفوز على الأهلي بطولة خاصة يذكرها التاريخ، لذلك على لاعبي الزمالك التركيز في الفوز باللقاء لأن الدوري شبه محسوم".

وأكمل: "كارتيرون مدرب في منتهى الذكاء، فهو قادر على قيادة الزمالك إلى الفوز باللقاء لأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى منحه اللاعبين الأساسيين لراحة من مباراة نادي مصر، هذا سيساعده على ظهور الفريق بشكل أفضل".

وأوضح: "أعتقد أنه من الصعب أن يدفع كارتيرون بعدد كبير من الناشئين في مباراة الأهلي، من الوارد أن يلعب بواحد من الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل كبديل في الشوط الثاني".

وأتم القباني قائلا: "أشرف بنشرقي لو في حالته الفنية المعروفة سينجح في قيادة الزمالك للفوز على الأهلي، بالإضافة إلى الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، فهؤلاء هما العناصر الأقوى في الفريق وهما القادرين على صناعة الفارق".