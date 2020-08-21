مصدر لمصراوي: الحديث عن تجدد إصابة نيدفيد غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى مصدر مقرب من كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي، ما تردد عن تجدد إصابة اللاعب، كما أضاف المصدر أنه قرر تأجيل فكرة تحريك دعوة قضائية ضد المركز الطبي الذي أجرى جراحة طبية خاطئة له.

وكان كريم نيدفيد قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة في شهر أبريل من عام 2019.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن تجدد إصابة اللاعب أمر غير صحيح بالمرة.

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وأكمل المصدر أن الجهاز الطبي لا يريد الاستعجال في عودة اللاعب، مشددًا أنه سليم في الوقت الحالي كما أنه هناك أندية تتواصل حاليًا معه من أجل الخروج على سبيل الإعارة.

وكان عبد الرحمن عادل محامي اللاعب قد قال في تصريحات ليلا كورة في شهر مارس 2020 إنه بصدد تحريك دعوة قضائية ضد المركز الألماني الطبي والذي أجرى جراحة خاطئة للاعب.

وعن هذا اختتم المصدر تصريحاته قائلا: "سيتم تأجيل الأمر خاصة في ظل وجود مفاوضات من أجل التسوية في الوقت الحالي."