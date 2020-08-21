عبد الجليل: الأهلي لن يتأثر بالغيابات في القمة .. وفايلر مُطالب بعدم إرهاق لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يري محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية الأسبق،أن فترة توقف النشاط الكروي لن تؤثر علي مستوي النادي الأهلي في مباراة القمة امام الزمالك يوم السبت القادم في الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وقال عبد الجليل في تصريحات لـ"الخليج 365 ": الأهلي خاض مباريات ودية خلال فترة التوقف كما أنه لعب 3 مباريات حتي الان منذ قرار استكمال المسابقة المحلية وبالتالي يعتبر هو الأجهز مقارنة بالزمالك.

واضاف :" الأمور بين الناديين هدأت في الوقت الحالي وبالتحديد منذ 20 يوما لكنها مازالت مشتعلة علي مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور الناديين لكن كل ما أتمناه ان نري مباراة كرة قدم ممتعة وألا تخرج عن الروح الرياضية وننسي تماما ما حدث في لقاء السوبر المحلي".

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وأتم :" غيابات الاهلي في القمة لن تؤثر عليه في ظل وجود بدائل مميزة للغاية ففريق مثل الأهلي والزمالك لديهما 3 فرق "واحد اساسي وفريقين احتياطيين " وبالتالي فكرة الغيابات في الطرفين لن تزعج فايلر أو كارتيرون".

وواصل :" أعتقد أن رينيه فايلر سيتعامل مع المباراة بكل جدية ولن يتعامل معها كتحصيل حاصل،ولا ننسى أن مانويل جوزيه تعامل من قبل باستهانة في لقاء وتولي حسام البدري قيادة المباراة وفاز الزمالك وقتها،فايلر يريد أن يفوز باللقاء خاصة وان كارتيرون انتصر عليه من قبل في لقاء السوبر المحلي وانتزع منه اللقب".

ونصح عبد الجليل رينيه فايلر قائلا:" لو خرجت بتعادل من اللقاء سيكون أمر مقبول وغير سىء ولا يجب أن ترهق لاعبيك قبل مباراتي الوداد بدوري الابطال الافريقي وعليك أن توفر أكبر قدر من الراحة للاعبي الأهلي،نعم الزمالك خصم لا يستهان به وسيلعب من أجل الفوز لكن هذا لا يمنع ضرورة الحفاظ علي العامل البدني للاعبو الأهلي".