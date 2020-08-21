طارق السيد لمصراوي: هناك مشكلة في الأهلي.. وهذه رسالتي للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، صعوبة التكهن بنتيجة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، مشيرا إلى أن لاعبو الفريق الأبيض هم الأفضل.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة تبقى خارج الحسابات والتوقعات ومن الصعب التكهن بنتيجتها، لأنها مباراة لها مقاييس خاصة، وحسم المباراة سيكون وفقا لحالة كل فريق".

وأضاف: "الزمالك يمتلك العديد من العناصر المميزة القادرة على صناعة الفارق وقيادة الفريق للفوز مثل أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وفرجاني ساسي".

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وتابع: "أتوقع عودة مصطفى محمد للتهديف مرة أخرى أمام الأهلي، أطالبه فقط بالمزيد من التركيز في إنهاء الهجمات، فهو مهاجم قوي ولو امتلك بعض التركيز في هذه المباراة سينجح في هز شباك الأهلي".

وأكمل: "على الزمالك أن ينزل المباراة بضغط كبير في أول ربع ساعة من أجل تسجيل هدف مبكر في مرمى الأهلي، ثم يبدأ في عمل توازن بين الدفاع والهجوم".

وأوضح: "النقص العددي في صفوف الأهلي سوف يتسبب في مشكلة للأحمر، وعلى كارتيرون استغلال ذلك للفوز بالمباراة".

وأتم طارق السيد تصريحاته موجها رسالة للاعبي الزمالك قائلا: "عليكم اللعب بروح وقلب ولا تخافوا مهما كانت الظروف، أنتم قادرين على الفوز بالمباراة، لأنكم الأفضل في مصر".