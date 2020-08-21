الزمالك لمصراوي: إنذار أخير للرجاء.. ونهدد بالتصعيد لفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي أرسل إنذارا أخيرا إلى الرجاء المغربي لحسم مصير اللاعب المعار حميد أحداد خلال الفترة الحالية.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرسلنا خطاب ثالثا لنادي الرجاء نخطرهم فيه باللجوء لفيفا في حالة عدم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد الإعارة الخاص بحميد أحداد لاعب الزمالك".

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وأضاف: "يعد خطاب الزمالك بمثابة إنذار أخير في ظل عدم قانونية مشاركة أحداد مع الرجاء بعد 30 يونيو الماضي، وسنلجأ للخطوات القانونية حال عدم تفعيل بند الشراء أو إعادة اللاعب".

ويطلب الزمالك عودة حميد أحداد إلى صفوف الفريق، لكن الرجاء رد باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري وفقًا لبنود العقد بين الطرفين، الذي نص على استكمال الموسم وليس العودة في 30 يونيو.

وأكدت تقارير مغربية أن إدارة الرجاء متمسكة بضم أحداد بشكل نهائي، بتوصية من المدير الفني جمال السلامي، الذي يطالب بالإبقاء على اللاعب أو شرائه نهائيا بسبب المستويات التي يقدمها مع الفريق.