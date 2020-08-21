ممثلو شركة الـ VAR يصلون القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك

وصل القاهرة منذ قليل مندوبا الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا السبت في الجولة الـ ٢١ للدوري. وعلمت الوفد أن عمر بيليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ونونو كاباسو مدير التشغيل وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الأوسط. وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الأوسط. من جانب اخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة. المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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