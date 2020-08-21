طائرة 17 بنادى الصيد تفوز على الطيران بنصف نهائي الجمهورية

حقق فريق 17 سنة للكرة الطائرة بنادى الصيد الفوز على الطيران بنتيجة 3-صفر في مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية.

ضم الفريق اللاعبين: محمد حازم، محمد هاني، خالد عمرو، محمد خالد، محمد عادل، أحمد ايهاب، يوسف فتحي، عصام السيد،

مروان محمد، عمر هيثم، حسين أحمد، أحمد عمرو، عمر ماجد، محمد اكرم، يحيى محمد، مهاب محمد، احمد محمد، عمر اشرف، عمر وليد.

يقود اللاعبين الجهاز الفني والاداري: كابتن محمود

فؤاد مدير فني ، كابتن حسام زغلول مشرف قطاع الناشئين، كابتن إسلامي على مدرب الفريق، كابتن محمد خالد مساعد المدرب، كابتن شادي فهيم محلل تقني، كابتن وائل حسين مدرب احمال، دكتور حسام عماد طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور مدير اداري، هاني عارف اداري القطاع، أسامة محمد خدمات معاونه.