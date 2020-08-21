شباب طائرة الصيد يفوز على الشمس ببطولة الجمهورية

حقق فريق شباب الكرة الطائرة 19 سنة بصيد الدقى الفوز على نادي الشمس بنتيجة 3-2 ، ضمن مباريات الدور قبل النهائى من بطولة الجمهورية.
مثل الفريق اللاعبين : يوسف أشرف ، عبدالله محمد ، عبد الرحمن ايهاب ، أنس صالح،محمد عادل عبد الحفيظ ،محمد وليد ، عمرو محمد ، محمد عادل عبد ربه ، محمد حازم ، يوسف محمود ، أشرف مدحت ، الحسن سيف الدين ، يوسف عمرو ، كريم أحمد ، محمد ماجد ، عمر خالد ، إسماعيل محمد.
يقود اللاعبين الجهاز الفنى والإدارى : محمود فؤاد المدير الفنى ، حسام زغلول مشرف إقطاع ، خالد إبراهيم مدرب الفريق ، شادى فهيم محلل تقنى ، محمد السيد ، وائل حسين مخطط إجمال، فؤاد شرين طبيب ، شعبان عبد الصبور المدير الإدارى ، هانى عارف إدارى القطاع ، أسامة محمد خدمات معاونة.
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