22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للمصري.. وشفاء مصابي الكورونا

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد

وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور و محمد إبراهيم و أحمد مرشوح و أحمد صبيحة ومحمد مسعد و شميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.

وفي سياق آخر أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.