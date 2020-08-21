22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للمصري.. وشفاء مصابي الكورونا

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب، استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيدوأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد توني وخالد أوتشو وصلاح عاشور و محمد إبراهيم و أحمد مرشوح و أحمد صبيحة ومحمد مسعد و شميلس بيكلي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة المصري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يتوجة اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران للانتظام في المعسكر المغلق بمدينة برج العرب حتى موعد المباراة.
وفي سياق آخر أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بسلبية جميع نتائج المسحة الأخيرة التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
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