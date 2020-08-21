الشباب والرياضة تواصل فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر

واصلت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للطلائع" فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر، تحت شعار "عقول مستنيرة"، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2020، وذلك فى إطار البرامج والأنشطة العلمية والثقافية بالخطة الاستراتيجية للوزارة.
تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلائع على القراءة والاطلاع، والبحث فى الموضوعات العلمية ذات الأهمية فى حياتنا اليومية، تنمية ملكة الابتكار والاختراع لديهم، والمساهمة فى إيجاد جيل من المبتكرين الصغار.
تتنوع موضوعات ومجالات التسابق فى مجالين أساسيين
للطلائع خلال المرحلة السنية من (17-14) عامًا، بما فيها إعداد تصميم لدراسة جدوى لمشروع من مجالات التسابق السابقة مع تحديد العناصر الأساسية (اسم المشروع - أهمية المشروع - ماهية المشروع - القيمة المضافه للمشروع - تحديد الفجوة فى المجتمع التى لم تغطها المشروعات الموجودة).
ويتضمن المجال الثانى الدراسات الميدانية
ويجب أن يراعى فى المسابقة مجموعة من الجوانب والأبعاد كالدراسة التنفيذية (فريق العمل)، الدراسة التسويقية (تحليل السوق)، الدراسة الفنية (التحليل الفنى)، الدراسة المالية (التحليل المالى)، دراسة الجدوى الاجتماعية، تحديد خطة التنفيذ.
جدير بالذكر أن آخر موعد لرفع الأعمال يوم 2020/9/5 على اللينك الخاص بالمسابقة
https://www.emys.gov.eg/youth/scientific_comp?fbclid=IwAR3J_Ff8-27VQw-TP7iPC4vt3B5Y7ect3X_4w2UwEmoiFh2-BVIj4r_pJIY
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