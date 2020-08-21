عاجل.. وفاة أسطورة كرة القدم التونسية حمادى العقربى

توفى، اليوم الجمعة، أسطورة كرة القدم التونسية حمادى المغربى، الملقب بساحر الأجيال، ونجم المنتخب التونسى ونادي الصفاقصى السابق، وذلك بعد صراعه

مع المرض.

ونعى علي معلول، لاعب نادي الأهلي المصري، وفاة حمادة المغربى بكتابة عبارات على صفحته

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. وفاة ساحر الأجيال ورمز من رموز الكرة التونسية والنادي الرياضي الصفاقسي حمادي العقربي،، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".