شيرين متولي: اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لعودة بطولة الجمهورية لكرة السرعة

قالت الدكتورة شرين متولي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السرعة، بأنه قد تم اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية سواء على اللاعبين والحكام والإداريين، وذلك استنادًا على الأكواد الطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة كود 2وكود 3
تأتي تلك الجهود حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين ومنعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، كما يتم تدعيم كل تلك الجهود دعمًا كاملًا مقدمًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة
وذلك في إطار عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقف دام طويلًا بسبب فيروس كورونا المستجد يبدأ الاتحاد المصري لكرة السرعة، أول نشاطاته بانطلاق فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للكبار، وذلك بالملاعب المفتوحة بنادي القاهرة.
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