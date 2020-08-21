طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك يصل القاهرة

وصل طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا في الدوري، إلى القاهرة، استعدادًا لإدارة المباراة المرتقبة، حيث وفر اتحاد الكرة إقامة في أحد فنادق القاهرة للحكام.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،

برئاسة وجيه أحمد، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز، على النحو التالي: حكم ساحة: إيڤان بيبك، مساعد أول: جوران پاتاكي، مساعد ثانٍ: ايڤيكا مودريتش، حكم رابع: فران يوڤيتش، حكم فيديو: جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش، كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.