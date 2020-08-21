الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد 25 سبتمبر

دعا مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي ،أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد للجمعية العمومية العادية، يوم 25 سبتمبر المقبل.

وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

كما سيتم خلال الإجتماع النظر في الإقتر احات المقدمة عن مجلس الإدارة والأعضاء على أن تقدم المقترحات للمدير التنفيذي للنادي في موعد اقصاه 9 سبتمبر،بجانب عرض فصل بعض أعضاء النادي عملاً بنص المادة رقم 11 من لائحة النادي.

وأكد المهندس محمد همام نائب رئيس نادي الصيد، أن التوقيع في كشوف تسجيل الحضور للأعضاء العاملين يوم حضور الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت، سوف يبدأ من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء نفس اليوم، مشيرا إلى أن التوقيع في كشوف الحضور سيكون من خلال بطاقة العضوية بجانب بطاقة الرقم القومي أو رخصة سلاح أو جواز سفر أو رخصة قيادة سيارة.