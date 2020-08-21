20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز

اختار حمادة صدقى، المدير الفني لسموحة، عشرين لاعبًا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار، هم: عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر

ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، محمود معاذ، شريف رضا، محمد نادى، أحمد مكى.

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم محتلًا المركز الرابع في ترتيب بطولة الدورى المصرى، برصيد 36 نقطة من 20 لقاءً، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 27 نقطة بعدد المباريات نفسه.