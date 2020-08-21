مفاجآت الميركاتو | تشيلسي ينقض على صفقة مدافع باريس سان جيرمان

كشف موقع “ذا أثلتيك” عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي، في مفاوضات جادة لضم مدافع باريس سان جيرمان، البرازيلي تياجو سيلفا، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2020.
وتم عرض المدافع البرازيلي على تشيلسي منذ عدة أيام، وأصبح البلوز يفكرون بجدية في ضم اللاعب بعد تقدم المفاوضات، لكن لا تزال مدة العقد هي العائق في إتمام الصفقة، ويأمل فرانك لامبارد في حسم الصفقة لتدعيم خط دفاعه الذى يعاني من كثرة أخطائه.
ويركز المدافع البرازيلي في الوقت الحالي مع فريقه الفرنسي، حيث يستعد لخوض المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأحد المقبل على ملعب النور بالبرتغال.
المدافع صاحب ال35 عاما تلقى عروض من فيورنتينا وثلاث أندية آخرى في وقت سابق، لكنه قال في تصريحات سابقة أنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، ومستعد لتخفيض راتبه من أجل تحقيق ذلك.
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