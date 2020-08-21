ثلاث وجهات محتملة لـ “ميسي” اذا غادر برشلونة

يشغل مستقبل قائد برشلونة “ليونيل ميسي” بال إدارة وجماهير النادي الكتالوني منذ أيام بعدما تسربت أخبار كشفت رغبته بمغادرة الكامب نو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت مصادر صحفية اسبانية مساء أمس الخميس، أن ميسي التقى مع المدرب الجديد لفريق برشلونة “رونالد كومان” وعبر له عن رغبته بالخروج من النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في ذات السياق ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية صباح اليوم الجمعة، ان ثلاث أندية فقط بامكانها التوقيع مع ليو ميسي هذا الصيف وهي باريس سان جيرمان الفرنسي والإنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة المدريدية ان إدارة برشلونة بقيادة الرئيس “جوزيب بارتوميو” مطالبة بالسماح لنجم الفريق بالمغادرة بثمن رخيص كما فعل بيريز صيف 2018 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويمتلك ميسي شرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو في عقده الذي ينتهي صيف 2021 مع برشلونة ما يجعل مهمة المغادرة هذا الصيف معقدة للغاية.

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