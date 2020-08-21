بعد الخروج من الدوري الأوروبي .. القبض على قائد مانشستر يونايتد

ألقت الشرطة اليونانية القبض على مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، خلال تواجده في جزيرة ميكونوس، وذلك عقب خلاف نشب بين مجموعة من أصدقائه وسائحين إنجليز.
وأوضحت صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية أن ماجواير كان يتواجد في أحد الحانات، ودخل في مشادة مع بعض السائحين من إنجلترا، وتدخلت قوات الشرطة اليونانية لإنهاء الأزمة.
وأكدت الصحيفة أن ماجواير قاوم الشرطة اليونانية، ورفض إنهاء الخلاف، لتقوم السلطات بالقبض عليه برفقة السائحين الإنجليز، وتم اصطحابهم إلى مقر الشرطة بعد تقييدهم صباح اليوم الجمعة.
يذكر أن هاري ماجواير أصبح قائد مانشستر يونايتد، باختيار مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، عقب رحيل آشلي يونج، رغم أن المدافع الإنجليزي انضم لصفوف الشياطين الحمر في الصيف الماضي.
ويقضى ماجواير أجازته، عقب توديع مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الأوروبي في نصف النهائي على يد إشبيلية بهدفين مقابل هدف، ويستعد لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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